Актер Майкл Фассбендер рассказал, с каким коллегой его путают чаще всего

Недавно Майкл Фассбендер принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время общения с ведущим актер рассказал, что его часто путают с Юэном Макгрегором — он известен по роли Оби-Вана Кеноби в серии фильмов «Звездные войны».

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По словам Фассбендера, ему даже несколько раз приходилось подписывать фотографии с изображением Макгрегора.

«За какого актера меня принимали? За Юэна Макгрегора. Я даже подписывал его фотографии… Причем такое происходило несколько раз».