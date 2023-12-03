«Первый поцелуй в жизни»: дочь Пересильд о сцене в сериале «Слово пацана»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна призналась, что романтическая сцена в пятом эпизоде сериала «Слово пацана» с Маратом, героем Рузиля Минекаева, — это ее первый поцелуй в жизни, и во время съемок она очень переживала. 14-летняя актриса во время прямого эфира в соцсетях отметила, что ей очень повезло с партнером, поскольку 24-летний Минекаев во время съемочного процесса ее поддерживал и относился «как к сестренке».

С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как с сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал, — сказала артистка.

Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку в нем, по его мнению, романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.