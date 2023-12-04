Уже не один дома: как сейчас живет Маколей Калкин

Пусть в жизни Маколея Калкина достаточно ролей различного калибра, все знают актера по роли Кевина Маккаллистера по франшизе «Один дома». Она сделала тогда еще 10-летнего мальчика международной суперзвездой. После главного фильма в своей жизни у актера были как серьезные падения, так и взлеты. Сегодня же, кажется, жизнь звезды 90-х налаживается — на прошлой неделе артист получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Поздравить друга пришли экранная «мама» Маколея Кэтрин О’Хара, невеста Калкина Бренда Сонг, брат с сестрой, а также крестница Пэрис Джексон.

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Мы вспомнили о непростых жизненных испытаниях, выпавших на долю маленького актера и выяснили, как сегодня живет звезда главной рождественской комедии в мире.

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Вся надежда на детей

Отец Маколея также мечтал о сцене, правда, уровень таланта позволил ему участвовать в небольших бродвейских постановках. Получить известность и тем более мировое признание у Кристофера Калкина не получилось. Однако мужчина решил, что его мечту обязательно должны осуществить дети. В семье Калкиных было семеро детей, и все так или иначе проходили в своей жизни какой-либо кастинг.

Ярче всех проявлял себя именно Маколей. Во время съемок в очередном проходном фильме юный актер познакомился с режиссером Джоном Хьюзом, который позднее написал сценарий для фильма «Один дома». Хьюз лично настаивал на том, чтобы Крис Коламбус взял на главную роль Маколея. После выхода фильма на Маколея обрушилась мировая слава — мальчик получил столько предложений о съемках, что родители просто не успевали отвечать всем агентам.

Кристофер, отец Маколея, принял решение самостоятельно распоряжаться профессиональной жизнью сына — за ним было последнее слово, где будет сниматься Маколей. Постепенно отношения в семье накалялись, так как мать видела, насколько сильным оказался прессинг со стороны продюсеров, журналистов и других деятелей шоу-бизнеса на ее ребенка. Отец настаивал на том, что Маколей должен сниматься как можно больше. В итоге родители решили развестись, но была большая проблема — кто будет управлять финансовыми делами Маколея. На тот момент мальчику было уже 15 лет и он принял решение, которое категорически не устроило отца — всеми делами актера в его трастовом фонде будет заниматься сторонний агент.

«Я вычеркнул их имена из трастового фонда законным путем и нашел исполнителя, который смог бы присмотреть за моими финансами в случае, если кому-то захочется кусок этого гребанного пирога. Но потом оказалось, что я развелся с родителями. Я просто считал, что делаю все правильно — вычеркиваю папино и мамино имя, чтобы мое мнение ни от кого не зависело», — рассказывал Маколей в интервью. Отец не смог простить такого «предательства» и больше никогда не напоминал о себе ни бывшей жене, ни детям.

Время больших неудач

После проблемного развода родителей Калкин ушел из кино и 10 лет не принимал предложений от больших студий, занимаяясь обучением и пытаясь жить обычной жизнью. Актер женился в 17 лет, пытаясь сбежать от одиночества, однако этот брак продержался всего пару лет, после чего Мак погрузился в серьезную депрессию. Вплоть до 2012 года он балансировал на грани жизни и смерти, увлекшись запрещенными веществами. Друзья и семья буквально насильно отправили Калкина в рехаб. Мало кто верил, что он сможет вернуться не просто в кино, но просто к нормальной жизни.

Маколей снова на горизонте

Примерно в 2017 году актер все же начал появляться в медиапространстве, запустив свой блог, а также принимая участие в популярном подкасте. В то же время он познакомился с актрисой Брендой Сонг. В 2021 году у пары родился сын, которого назвали Дакота, в честь погибшей сестры актера. Через год появился на свет еще один ребенок, мальчика назвали Карсон. Примерно в это же время актер засветился в очередном сезоне «Американской истории ужасов», чем снова подогрел интерес к своей персоне.