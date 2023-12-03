Умерла звезда мексиканской "мыльной оперы" "Страсти по Саломее" Лаура Монтальво
Ушла из жизни мексиканская актриса кино, сериалов и теленовелл Лаура Монтальво. Монтальво - это Карлота из "мыльной оперы" "Страсти по Саломее".
Об уходе актрисы СМИ стало известно в пятницу рано утром. В некрологе, размещенном El Heraldo de Mexico, Монтальво названа одной из ведущих актрис страны и величайшей в истории "мыльных опер".
Причина смерти не названа.
Помимо "Саломеи" актриса снялась, например, в не самом известном, но важном т.н. nunsploitation "Кромешный ад Сатаны" (Satanico Pandemonium: La Sexorcista, 18+) и приключенческом семейном сериале "Синие дали".