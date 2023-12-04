Съемки фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино отложили до середины 2024 года

По информации издания World of Reel, съёмочный процесс фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино перенесли на период с начала до середины 2024 года.

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Изначально ленту хотели снимать в конце 2023-го, однако там нагрянули забастовки в США, поэтому планы пришлось изменить. В итоге производство должно стартовать только в 2024 году. По словам журналиста World of Reel, забастовки «полностью сбили темп работы».