Стали известны новые детали экранизации Minecraft
Экранизация культовой Minecraft начинает постепенно обрастать слухами и фактам вокруг нее. Журналисты издательства Deadline смогли раскопать подробности пополнения актерского состава грядущего проекта.
К экранизации присоединилась звезда сериалов «Миротворец» и «Оранжевый — хит сезона» Дэниэль Брукс. Дэниэль Брукс.
Еще одним участником стал Себастьян Юджин Хансен, успевший сняться в таких проектах, как «История Лизи» и «Моцарт в джунглях».
Режиссером картины выступит Джаред Хесс, автор нескольких успешных комедий, а роль Стива исполнит Джейсон Момоа. Джаред Хесс.