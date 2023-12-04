Стали известны новые детали экранизации Minecraft

Экранизация культовой Minecraft начинает постепенно обрастать слухами и фактам вокруг нее. Журналисты издательства Deadline смогли раскопать подробности пополнения актерского состава грядущего проекта.

К экранизации присоединилась звезда сериалов «Миротворец» и «Оранжевый — хит сезона» Дэниэль Брукс. Дэниэль Брукс.

Еще одним участником стал Себастьян Юджин Хансен, успевший сняться в таких проектах, как «История Лизи» и «Моцарт в джунглях».