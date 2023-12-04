Райан Гослинг и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена"

Съемки начнутся в 2024 году, хотя в начале 2023 года уже сообщалось о "скором старте" проекта.

Новый фильм расскажет о родителях Дэнни (Джордж Клуни) и Дэбби Оушенов (Сандра Буллок), о которой в 2018 году был снят фильм "8 подруг Оушена". Родители научат своих детей премудростям "красивого" воровства во время Гран-при Монако 1962 года, сообщает издание World of Reel.