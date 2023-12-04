Райан Гослинг и Марго Робби сыграют в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена"
Актеры Райан Гослинг и Марго Робби воссоединятся (после успеха "Барби") на съемочной площадке приквела "Одиннадцати друзей Оушена" к удовольствию продюсеров.
Съемки начнутся в 2024 году, хотя в начале 2023 года уже сообщалось о "скором старте" проекта.
Фильм "Одиннадцать друзей Оушена" вышел в 2001 году, в нем снялись Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс и другие известные актеры.
Новый фильм расскажет о родителях Дэнни (Джордж Клуни) и Дэбби Оушенов (Сандра Буллок), о которой в 2018 году был снят фильм "8 подруг Оушена". Родители научат своих детей премудростям "красивого" воровства во время Гран-при Монако 1962 года, сообщает издание World of Reel.
Режиссер - ДжейРоуч ("Скандал", "Знакомство с родителями"), сценарий написал Кэри Соломон ("Что, если…?").