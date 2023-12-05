Николас Кейдж заявил, что думает о финале голливудской карьеры

Один из самых плодовитых актеров Голливуда Николас Кейдж подумывает о завершении карьеры. Артист, которому скоро исполнится 60 лет, заявил Vanity Fair, что почти закончил сниматься в кино.

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"Возможно, во мне осталось еще три или четыре фильма", — отметил Кейдж в разговоре с журналистами. "Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Я думаю, что я сделал все возможное… Я хочу попрощаться на высокой ноте", - прокомментировал завершение карьеры знаменитый артист.

Кейдж добавил, что его отец умер в 75 лет, и, по его расчетам, ему осталось всего 15 лет.

"Что я хочу делать с этими 15 годами, используя моего отца в качестве модели?" — спросил отец троих детей. - Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу провести время со своей семьей… Я начинаю закреплять этот план".

Тем не менее Кейдж сказал, что готов попробовать себя в других формах актерского мастерства, например, в телесериале, чего он никогда не делал.

Кейдж снялся более чем в 100 художественных фильмах после своей главной роли в фильме "Девушка из долины" 1983 года, потом он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Покидая Лас-Вегас" в 1996 году.

Только в 2023 году он получил шесть наград (включая фильм под названием "Пенсионный план"). Его нынешняя комедия "Сценарий мечты" принесла актеру одни из лучших восторженных отзывов в его карьере.

Обещание Кейджа "осталось еще три из четырех фильмов", по-видимому, не включает его четыре предстоящих фильма, перечисленных на IMDB, которые находятся на разных стадиях производства.