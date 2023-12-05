Актер Николас Кейдж хочет закончить карьеру в полнометражном кино

Голливудский актёр Николас Кейдж заявил в интервью Vanity Fair, что может перестать сниматься в полнометражном кино.

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По словам 59-летнего известного актёра, полностью прекращать сниматься в кино он не собирается. Он хочет участвовать в съемках сериалов и других проектов.

При этом имеет вероятность, что его голливудская карьера завершится нескоро, так как перед уходом он собирается все же сняться еще в трёх-четырёх фильмах.

“Я думаю, что я продвинулся в кино так далеко, как только мог”, – говорит Кейдж.

Одна из последних картин, где Кейдж играл главного героя, называется “Герой наших снов” (16+). Актер признался, что ему почти не пришлось играть в этой роли, так как герой похож на него самого. Премьера этой кинокартины в РФ должна состояться 15 февраля 2024 года.