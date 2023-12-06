Отказался от съемок в Голливуде: как сложилась судьба Александра Балуева

6 декабря исполняется 65 лет Александру Балуеву – актеру театра и кино, народному артисту России, который долго оставался в тени и только после 40 лет обрел всероссийскую популярность.

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Смотрите художественный фильм «Три сестры» с Александром Балуевым в среду, 6 декабря, в 23:55 на телеканале «МИР»

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К юбилею актера рассказываем о его детстве, юности, успехе в кино и крушении семейной жизни.

Мечтал стать хоккеистом

Будущий актер театра и кино родился 6 декабря 1958 года в Москве. Его отец Николай Балуев был кадровым офицером и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Строгая дисциплина и хорошая физическая форма – это то, что он считал обязательным для сына. Мама мальчика, работавшая инженером на военном предприятии, была родом из Самары. Именно туда в годы войны был эвакуирован Большой театр. Девочкой она бывала на многих его спектаклях и очарованная миром театра пронесла эту любовь через всю жизнь. В Москве ее увлечение лишь возросло. Когда сын подрос, она часто брала его на спектакли. Однако в школьные годы Саша и не думал о том, чтобы связать с театром свою жизнь. У него были хорошие способности к математике, но главным увлечением был спорт. Мальчик занимался хоккеем, а также горными лыжами. Зимой постоянно пропадал на стадионе в Крылатском.

Ни в какой театральной студии Балуев в школьные годы не занимался. А его первое публичное выступление на сцене и вовсе окончилось неудачей. В пионерском лагере он должен был читать стихи в честь космонавтов, но за час до выступления понял, что не помнит ни строчки. Поэтому выходить на сцену отказался, и этот свой провал помнил все школьные годы.

«Сначала я хотел быть спортсменом, потому что неплохо играл в хоккей, – рассказывал актер в своем интервью телеканалу «МИР». – Но я не очень годился по физическим кондициям (коленки, локти – это все важно для профессиональных спортсменов). Потом я, как ни странно, почему-то хотел быть финансистом. С чего мне это в голову пришло, не знаю: я – и финансист? Потом мне пришла в голову мысль – тоже умная – быть хирургом. И практически все, что было у меня в задумках, я потом сыграл».

«В словах лжи намного больше, чем в шуме деревьев и пении птиц»

Решение стать актером было абсолютно спонтанным. Вот как Балуев рассказывал об этом: «В Вахтанговском театре я посмотрел спектакль «Принцесса Турандот», который полностью изменил мои жизненные ориентиры. Я до сих пор помню его до мельчайших подробностей, даже помню, как услышал звук шагов по авансцене, по деревянному покрытию, – признается он. – Тогда я и решил стать актером».

Первая попытка поступить в театральный вуз окончилась провалом. «В Щукинское училище меня не взяли, хотя я все туры прошел, – вспоминал Балуев. – Каждый раз, когда был очередной тур, начинался сильный дождь. Я приходил весь мокрый. В таком мокром состоянии все и читал». Когда на финальном туре оказалось, что юноша не прошел, он так расстроился, что никуда поступать больше не стал.

Александр устроился работать на киностудию «Мосфильм» помощником электрика. Он вспоминал, что видел, как снимались знаменитые актеры: Людмила Гурченко – в фильме «Мама», Владимир Высоцкий – в «Сказе про то, как царь Петр арапа женил». За год мечта стать актером окрепла, к поступлению Балуев теперь готовился всерьез. В том числе – занимался в студии художественного слова при заводе «Станколит». Следующим летом он подал документы в Школу-студию МХАТ, и на этот раз его приняли.

Балуев вспоминал студенческие годы, как самые приятные. «Мы гуляли, выпивали, веселились. Богема, театральный институт, все такие пижонско-оторванные. Я не был пижоном, но одно то, что ты учишься в театральном, в этом уже была загадочная бесшабашность, которую нужно было поддерживать своей жизнью», – рассказывал актер.

Несмотря на выбранную профессию, тесно связанную с художественным словом, Балуев всегда отличался немногословностью. «Я люблю молчать, – признавался он. – И в институте молчал – как Герасим из «Му-му». Когда мы делали какие-то отрывки, после них следовало обсуждение. Отрывки я играл с удовольствием, а на обсуждение меня было не затащить. Вообще, молчать – мое любимое состояние. В словах лжи и ненужной информации намного больше, чем в шуме деревьев, пении птиц, хорошей музыке».

«После спектаклей мы играли в футбол на пустой сцене»

После окончания Школы-студии в 1980 году Александр Балуев пришел в Театр Советской Армии, где проработал шесть лет. Молодой актер играл в спектаклях «Часы без стрелок», «Дама с камелиями», «Стрела Робин Гуда», «Деревья умирают стоя» и других. Интересно, что именно из этого театра вышло множество современных звезд, в том числе Меньшиков, Лазарев, Домогаров.

«Думаю, что всеобщая воинская обязанность приводила нас в одну точку. Где-то мы должны были служить. И театр, честь ему и хвала, собирал и спасал нас, – рассказывал Балуев. – Кто-то задерживался в Театре Советской Армии, как я и Олег Меньшиков, мы отработали по шесть лет. А кто-то сразу ушел».

По словам актера, армейская служба в театре была довольно условной: в казарме ночевали редко, иногда ездили на стрельбы. Но в основном работали монтировщиками – собирали и разбирали декорации для спектаклей, в которых сами же и играли. А потом гоняли в футбол на огромной пустой сцене – ее размеры это вполне позволяли.

С 1986 года Балуев работал в Московском драматическом театре им. Ермоловой. В тот момент из «Современника» туда перешел режиссер Валерий Фокин. «Валерий позвал меня к себе, я был молод и без оглядки летел вперед, считая, что так и надо, – вспоминал актер. – В театре Ермоловой вместе со мной работали замечательные артисты: Татьяна Догилева, Виктор Проскурин, Елена Майорова и другие. Но потом в моей жизни появилась антреприза. И мне очень понравилось такою существование – без вмешательства худсовета». В дальнейшем актер сотрудничал с театром Романа Виктюка и «Ленкомом». Но сейчас он выходит на театральную сцену в основном в независимых проектах.

«У вас неправильный нос и нет рта»: почему Балуев поздно стал сниматься в кино?

В кино Балуев хотел сниматься со времен работы на «Мосфильме». Но у него ничего не получалось почти до конца 80-ых. Режиссеры не приглашали молодого актера даже на пробы. «Они говорили: вы сниматься никогда не будете, у вас неправильный нос, нет рта и еще масса минусов, – рассказывал актер. – Однако я не оставлял попыток, пока Александр Кайдановский не увидел во мне то, что ему было нужно. В его фильме «Жена керосинщика», где я сыграл сразу двух братьев-близнецов».

Но до того момента, когда Балуева стали приглашать на главные роли, прошло еще семь лет. Перелом произошел в 1995 году, после фильма режиссера Владимира Хотиненко «Мусульманин», где актер сыграл брата главного героя.

В середине 90-ых Балуеву также довелось поработать в Голливуде. Сначала он снялся в фильме «Миротворец» с Джорджем Клуни и Николь Кидман, потом еще в нескольких фильмах, среди которых такие знаменитые, как «Столкновение с бездной» и «Доказательство жизни». Правда, актера приглашали лишь на второстепенные роли, но он все равно считает это интересным опытом, который много дал ему в жизни.

«У американцев совершенно иное отношение к кино. Они его очень любят, следят за каждым шагом актеров, – говорил актер. – Поэтому и на съемочной площадке ко всем актерам относятся с большим вниманием, не важно, звезда ты или нет. Я видел звезд в Голливуде. Никто из них никогда не позволяет себе неуважения к тем, кто рядом. Это наше представление, что западные звезды позволяют себе все. Никогда в жизни! Они стараются оградить себя от мешающих эмоций и всегда очень корректны со всеми. Когда они выходят за рамки съемочной площадки, то да, становятся величиной умопомрачительной».

Однако в Голливуде Балуеву предлагали однотипные роли российских военных, к тому же довольно примитивные. Это в итоге надоело артисту, и он перестал принимать приглашения от американских продюсеров. Однако образ «героя в погонах» практически неотрывно преследовал актера и в отечественном кино. Почти все его самые известные и популярные киногерои были из той же серии. Правда, эти образы были намного более объемными, неоднозначными и сложными, чем в западном кинематографе.

Сегодня фильмография Балуева насчитывает более 100 картин, среди которых такие известные, как «Благословите женщину», сериал «Жуков», «Спецназ». И актер продолжает быть очень востребованным. В 2023 году он снимался в фильмах «Беспринципные в деревне», «Арбатские тайны» и «Вызов». Параллельно со съемками в кино Балуев продолжает играть в театре. Он гастролирует с антрепризой «Признание» и играет в постановке новосибирского драматического театра «Маскарад».

При этом актер невероятно скромен. По его словам, он даже продолжает время от времени ездить на метро, чтобы не терять время в пробках. «Да, я реально езжу на метро и не надеваю при этом темные очки. На меня смотрят люди, иногда я вижу некое недоумение в их глазах: я ли это и почему здесь», – говорит Балуев.

«Отъезд дочки в Польшу – это самая тяжелая история в моей жизни»

Александр Балуев ассоциируется с образом сильного и самодостаточного мужчины, на которого всегда можно положиться. Однако в личной жизни актера все сложилось непросто. Со своей первой и единственной женой, польской журналисткой Марией Урбановской, актер прожил больше 20 лет. Они познакомились в 1990-х в Крыму, куда Балуев приехал на съемки фильма «Ричард Львиное Сердце», а его избранница – русская по происхождению – на отдых. Она была старше и замужем. На момент знакомства ему было 32 года, а ей – чуть за 40. В Коктебель, где и произошла их встреча, женщина приехала с шестилетним сыном и девятилетней дочерью. Но ничто не смогло помешать Балуеву: он был настойчив, и курортный роман стал началом сильного чувства.

Вернувшись домой, его избранница развелась с мужем, но осталась жить в Варшаве, где учились ее дети. Целых десять лет этот роман был междугородним. Балуев без конца ездил в Варшаву, а Мария часто бывала в Москве. Пара воссоединилась только после того, как у них родилась общая дочь Мария-Анна. «Я всегда хотел дочь, и когда родилась Маруся, мой мир перевернулся, – рассказывал актер в своих интервью. – Мне даже на час было сложно ее оставить. С появлением ребенка меняется абсолютно все. Это такая любовь, такая радость. Я не представляю, как можно любить кого-то сильнее».

После рождения ребенка Балуев на целых полгода отказался от всех съемок. А когда начал возвращаться к работе, то из любых поездок привозил дочке ворох вещей и игрушек. «Все это потом, конечно, раздалось, так как ребенок рос, не успев примерить большинство вещей», – делился актер.

Однако всепоглощающая любовь к дочери не спасла актера от крушения семейного счастья. «У супруги стали появляться ко мне какие-то претензии. Ей не нравилось повышенное внимание к моей персоне, постоянные статьи в газетах. Какие у меня были варианты? Мне оставалось только полностью оставить профессию, но я не мог», – рассказывал актер. Еще через несколько лет оказалось, что единственное, что связывает их с женой – это ребенок. Чувства абсолютно угасли.

Мария Урбановская вернулась в Варшаву, забрав с собой и дочь. В школу Маруся пошла уже в Польше. «Отъезд дочки в Польшу – это, наверное, самая тяжелая история, которая случилась в моей жизни, – говорил впоследствии актер. – К счастью, наша связь с Марусей не прерывалась». Актер снова при каждом удобном случае ездил в Польшу, теперь уже к дочке.

Крушение семейной жизни Балуев переживал очень остро. Сейчас актер живет в загородном доме на Рублево-Успенском шоссе. Этот дом он купил в 2000-м году, незадолго до рождения дочки. «В городе трудно дышать и вообще все трудно, некомфортно», – признается актер. На природе дышится куда вольнее. Тем более что Александр Балуев много двигается и старается следить за спортивной формой. Раз в неделю играет в теннис, дважды в месяц плавает в бассейне. Очень любит лыжи, хотя на них времени хронически не хватает.