Умер актер из "Рэмбо", "Универсального солдата" и "Русских" Войо Горич
В Лос-Анджелесе скончался югославский и голливудский актер, известный как Войо Горич. Ему было 83 года.
Некролог публикует Telegraf, не называя причину смерти скромной легенды VHS-боевиков.
Войо (Воислав) родился 31 декабря в Боснии и Герцеговине, в Гацко, и на экранах дебютировал еще в 1964-м, снявшись, в частности, в сериале "Приключения Одиссея".
Когда ему был 41 год, Горич перебрался в США, работал охранником в Малибу, познакомился со Сталлоне, таким образом попав в его "Рэмбо: Первая кровь 2".
Всего в фильмографии артиста более 35 проектов: "Катаклизм 2000" с Бриджит Нильсен, "Марс" Хесса с Грюнером и его же второй "Аллигатор", "Пятый угол" Пьюна, "Некуда бежать", "Самоволка" и первый "Универсальный солдат" с Ван Даммом, "Ночной поезд в Москву" с Кристалом, драма Розенталя с Хоакином Фениксом "Русские" и "Маленькая Никита" с Ривером Фениксом. Плюс в "Самоволке" он выступил и как каскадер.