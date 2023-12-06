Умер актер из "Рэмбо", "Универсального солдата" и "Русских" Войо Горич

В Лос-Анджелесе скончался югославский и голливудский актер, известный как Войо Горич. Ему было 83 года.

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Некролог публикует Telegraf, не называя причину смерти скромной легенды VHS-боевиков.

Войо (Воислав) родился 31 декабря в Боснии и Герцеговине, в Гацко, и на экранах дебютировал еще в 1964-м, снявшись, в частности, в сериале "Приключения Одиссея".

Когда ему был 41 год, Горич перебрался в США, работал охранником в Малибу, познакомился со Сталлоне, таким образом попав в его "Рэмбо: Первая кровь 2".