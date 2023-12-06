Актер широкого профиля: Александр Балуев отмечает юбилей

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Актеры Марина Могилевская и Александр Балуев на съемках фильма "Когда ее совсем не ждешь", 2001 год
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Актеры Марина Могилевская и Александр Балуев на съемках фильма "Когда ее совсем не ждешь", 2001 год 
© ТАСС
Балуев Александр и Фрейндлих Алиса в сцене из спектакля "Осенние скрипки", 1997 год
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Балуев Александр и Фрейндлих Алиса в сцене из спектакля "Осенние скрипки", 1997 год 
© РИА Новости
Александр Балуев в 1998 году
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Александр Балуев в 1998 году 
© ТАСС
Актеры Александр Балуев и Елена Сафонова на съемочной площадке фильма режиссера Теймураза Эсадзе «Наследство», 2007 год
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Актеры Александр Балуев и Елена Сафонова на съемочной площадке фильма режиссера Теймураза Эсадзе «Наследство», 2007 год 
© ТАСС

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Александр Балуев в фильме режиссера и продюсера Юрия Грымова "На ощупь". Кадры предоставлены Кинокомпанией "ЮГ", 2009 год
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Александр Балуев в фильме режиссера и продюсера Юрия Грымова "На ощупь". Кадры предоставлены Кинокомпанией "ЮГ", 2009 год 
© РИА Новости
Актер Александр Балуев на съемочной площадке фильма В.Бортко "Петр I. Завещание", 2010 год
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Актер Александр Балуев на съемочной площадке фильма В.Бортко "Петр I. Завещание", 2010 год 
© ТАСС
Актер Александр Балуев на съемочной площадке фильма режиссера Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба", 2011 год
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Актер Александр Балуев на съемочной площадке фильма режиссера Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба", 2011 год 
© ТАСС
Актеры Анна Леванова, Александр Балуев и Рэйф Файнс во время пресс-конференции съемочной группы фильма Веры Глаголевой "Две женщины" в музее-усадьбе М.И. Глинки в селе Новоспасское, 2013 год
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Актеры Анна Леванова, Александр Балуев и Рэйф Файнс во время пресс-конференции съемочной группы фильма Веры Глаголевой "Две женщины" в музее-усадьбе М.И. Глинки в селе Новоспасское, 2013 год 
© РИА Новости
Актеры Александр Панкратов-Черный и Александр Балуев на торжественном открытии памятника режиссеру Андрею Тарковскому в Суздале, 2017 год
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Актеры Александр Панкратов-Черный и Александр Балуев на торжественном открытии памятника режиссеру Андрею Тарковскому в Суздале, 2017 год 
© РИА Новости

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Актер Александр Балуев в благотворительном спектакле для медиков "Признание" в Театре Людмилы Рюминой, 2021 год
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Актер Александр Балуев в благотворительном спектакле для медиков "Признание" в Театре Людмилы Рюминой, 2021 год 
© РИА Новости
Актер, режиссер Александр Балуев на премьере фильма "Отель" в кинотеатре "Художественный" в Москве, 2023 год
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Актер, режиссер Александр Балуев на премьере фильма "Отель" в кинотеатре "Художественный" в Москве, 2023 год 
© РИА Новости

Александр Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. Его первая попытка связать будущую жизнь с актерской профессией оказалась неудачной. Балуев не смог поступить в Щукинское училище и год работал помощником осветителя на "Мосфильме".

Затем Александру все же удалось пройти отбор в Школу-студию МХАТ, которую он успешно закончил в 1980 году. После выпуска молодой артист попал в труппу театра Советской Армии. В 1986 году он перешел в Московский театр имени Ермоловой. В начале 1990-х Балуев стал актером антипризы.

С 1981 года Александр Балуев начал появляться на большом экране и на телевидении. Его первой работой стали съемки в известном советском сериале "Следствие ведут Знатоки". В 1988 году артиста пригласили на главную роль в фильме "Жена керосинщика".

В 1995 году Александр Балуев снялся в фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин", за которую он был удостоен приза за лучшую мужскую роль ОРКФ "Кинотавр-95". Картина была номинирована на соискание кинопремии "Оскар".

Всего за свою карьеру артист сыграл роли в более чем 100 фильмах. Среди последних его киноработ такие картины, как историческая драма "Угрюм-река" (2020), "Елизавета" (2021), детектив "Дама с собачкой" (2022), космическая драме "Вызов" (2023), мелодрама "У людей так бывает" (2023).

Как менялся актер Александр Балуев - в галерее "Рамблера".

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