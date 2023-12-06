Актер широкого профиля: Александр Балуев отмечает юбилей

Александр Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. Его первая попытка связать будущую жизнь с актерской профессией оказалась неудачной. Балуев не смог поступить в Щукинское училище и год работал помощником осветителя на "Мосфильме".

Затем Александру все же удалось пройти отбор в Школу-студию МХАТ, которую он успешно закончил в 1980 году. После выпуска молодой артист попал в труппу театра Советской Армии. В 1986 году он перешел в Московский театр имени Ермоловой. В начале 1990-х Балуев стал актером антипризы.

С 1981 года Александр Балуев начал появляться на большом экране и на телевидении. Его первой работой стали съемки в известном советском сериале "Следствие ведут Знатоки". В 1988 году артиста пригласили на главную роль в фильме "Жена керосинщика".

В 1995 году Александр Балуев снялся в фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин", за которую он был удостоен приза за лучшую мужскую роль ОРКФ "Кинотавр-95". Картина была номинирована на соискание кинопремии "Оскар".

Всего за свою карьеру артист сыграл роли в более чем 100 фильмах. Среди последних его киноработ такие картины, как историческая драма "Угрюм-река" (2020), "Елизавета" (2021), детектив "Дама с собачкой" (2022), космическая драме "Вызов" (2023), мелодрама "У людей так бывает" (2023).