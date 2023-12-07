Ксения Суркова: «Это прекрасное умение — играть в жизнь»

Ксению Суркову, актрису театра и кино, зрители узнали и полюбили по ролям в сериалах «Кризис нежного возраста» и «Ольга».

© Дарья Заморская

Эксклюзивно для «Рамблера» Ксения рассказала о своих учителях, стремлениях, новых проектах и жизненных принципах.

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Ваша первая работа в кино — короткометражный фильм «Дружок», где вы снялись вместе с известными уже тогда Федором Добронравовым и Агриппиной Стекловой. Каково вам, маленькому ребенку, было, когда вы оказались на настоящей съемочной площадке рядом с известными актерами?

На тот момент девочке семи лет не было понятно словосочетание «известные актеры». Для меня они были особенные по-другому, потому что я видела двух взрослых людей, которые дурачились как дети, были совершенно открытыми, озорными. До сих пор вспоминаю прекрасный раскатистый смех Агриппины, и они как будто окутывали тебя каким-то теплом, абсолютной любовью, когда ты чувствуешь себя комфортно на площадке, просто творишь как в потоке. Мне кажется, что уже взрослые люди навешивают ярлык какой-то «известный актер», значит должно быть какое-то супер особое отношение. Нет, я как ребенок была с открытым сердцем и просто шла за ними, а они были как некие проводники.

Почему вы вообще решили пойти в кино? Была ли у вас какая-нибудь другая профессиональная мечта в детстве?

Как бы это громко не звучало, как будто профессия меня сама вела к себе, с детства я все время имела предложения по кино, хотя тогда я пела и танцевала, не было кино в моей жизни, но оно все время приходило ко мне и меня это драйвило.

Я с большим удовольствием окунулась в этот мир — быть кем-то, играть во что-то. Это прекрасный скилл по жизни — игра — наверное, как мой мастер завещал: проще, легче, веселей, так играешь в эту жизнь.

Другая профессия? Наверное, я только сейчас столкнулась, что могу чуть больше, чем просто актриса: хочется делать свое кино — к этому и иду.

Вы сыграли столько разноплановых ролей в громких проектах. В чем вы видите свою миссию как актрисы?

Мне кажется, что у меня какой-то чаптер, глава окончена и это в прошлом. Я безумно благодарна этому опыту, и мы идем за новым опытом. Для меня миссия как актрисы — это может звучать как-то банально — это абсолютное несение света и тепла людям. На данный момент, это то, что очень нужно людям, какие-то хорошие, добрые истории, которые ты смотришь и у тебя случается катарсис, момент осознания каких-то вещей. Или просто ты смотришь фильм, видишь какую-то созидательную историю и твое сердце просто наполняется теплом, добротой и любовью, которую потом ты можешь нести в мир. Поэтому сейчас я, наверное, в этой главе абсолютного созидания творчеством и задаванием вопросов себе, миру, к этой жизни.

Дарья Заморская

За свою актерскую карьеру вам удалось поработать с выдающимся режиссером Верой Глаголевой, во ВГИКе вашим мастером был Игорь Ясулович, вы прошли курсы знаменитой Иваны Чаббак. Чему вас научил этот опыт, какие техники актерского мастерства переняли от своих наставников?

Безусловно, первым моим наилюбимейшим человеком, наставником, мастером был Игорь Николаевич Ясулович. Не так давно он ушел и, честно, для меня это был очень непростой момент в жизни, я даже сама не ожидала, что это настолько будет больно. Игорю Николаевичу я абсолютно благодарна, что он был в моей жизни, что я стала его ученицей, и я гордо, с поднятой головой ношу звание — ученицы Игоря Николаевича. И на самом деле, он много всего давал в жизни в плане техник актерских, он говорил, что вы должны сами выстроить свою технику, есть огромное количество техник, вы выберите ту, что вам нужна, то, что работает у вас. Поэтому он учил нас очень многому и разному.

Но самое важное, чему этот великолепнейший Человек с большой буквы научил меня — это те слова, которые были озвучены, когда мы выпускались в 2010 году из мастерской: «Оставайтесь человеком, что бы с вами не случилось». И честно, это, наверное, лучшее, что я могла в своей жизни услышать. Это та ценность, которой я следую дальше.

Вера Витальевна тоже очень важный человек для меня. Она как никто другой верила в актрис, в мою энергию, той девчонки, той чистой и светлой девочки, которой я была в 2009 году, и она рассмотрела во мне ту искру во мне. И я ей очень благодарна за то, что у меня есть такое кино, у меня есть прекрасные мои девочки, женщины, мои коллеги, с которыми мы снимались и до сих пор общаемся и дружим. Это такой подарок, который тебе Вера Витальевна подарила. И я теперь с гордостью могу говорить, что у меня есть фильм на пленку, и это очень важный момент.

Ивана Чаббак… Ивана Чаббак, сама меня не возвращала к жизни (смеется), но это сделали мои коучи в Америке — Франц Тернер и Майкл Монкс — я им благодарна за то, что они вернули веру меня в себя, потому что в тот момент я немножко сомневалась, может быть, все-таки это не моя профессия. Благодаря им, благодаря учебе, я поняла, что это мое, абсолютно точно, мне не нужно в этом сомневаться! И они, действительно, вернули мне эту силу и я очень благодарна. Я рыдала на последнем классе, они смотрели и говорили: «Боже, русские, сумасшедшие, все же хорошо, все прекрасно, что ты плачешь!?». А я говорила: «Вы не представляете, это так важно в моей жизни, вы вернули в меня силы» (улыбается). Они очень растрогались в этот момент. Поэтому я очень благодарна за всех своих учителей, наставников и сейчас у меня есть прекрасная Ксения Юрьевна Кузнецова, с которой я бок о бок иду дальше, потому что этот человек сделал меня актрисой и продолжает поддерживать меня во всем. Это очень важно иметь таких учителей в жизни и по жизни.

Вы не раз говорили, что вы совсем не похожи на своих героинь. А какая вы в жизни и какие схожести в характере своих персонажей и вас вы все-таки замечаете?

Я вообще адепт такого мнения, что роли периодически раскрывают в тебе те грани характера, которые были закрыты — как Анька в «Ольге», которая дала мне отчетливое проявление моего характера в жизнь, отстаивание своих границ, говорить правду, даже там где возможно ее и не надо говорить. (улыбается)

Например, первая роль у Веры Витальевны в «Одной войне» — я была действительно с таким чистым сознанием, очень верующим, романтичным, верующим в любовь и в человеческие теплые качества. Каждая роль — это частичка меня, но я по большей части многогранная, я хочу в это верить и надеюсь, что с каждой ролью я буду открывать частичку себя.

Дарья Заморская

В социальных сетях вы часто советуете, что почитать и что посмотреть. Какие книги и фильмы из последнего вы можете порекомендовать?

Да, я очень люблю читать и смотреть кино — иногда даже слишком много трачу времени для просмотра фильмов, но это наша индустрия, я должна знать, что в ней происходит: что интересно, что заходит, что нет.

Я всегда любила Мураками, мне он всегда заходит. Сейчас я читаю по большей части книги по архетипике — «Бегущая с волками», «Тысячеликая героиня», потому что мне сейчас интересен миф и женщина в мифе.

Что посмотреть из последнего? Хочется посоветовать что-то теплое. Из наших последних: «Блондинка», «Папаша в бегах», «Бери да помни».

В «Ольге» вы сыграли девушку, которой на момент первого сезона 18 лет. Вы сама старше своей героини почти на 10 лет, но, в отличие от многих актеров, которые зачастую в 30 лет играют подростков, вы выглядите намного моложе. Как вам удается сохранить молодость?

Не знаю, наверное, легкое отношение к жизни и, возможно, спасибо генетике. Очень важен сон, пищеварение — смотрите, что вы употребляете и потребляете. Опять же, я не говорю, что вы должны быть тем человеком, который себе запрещает все — важен баланс. Сон и кишечник — это то, что будет у вас на лице — это 100 процентов. Выбирайте то, что едите и выбирайте, с кем вы рядом — это очень важно, потому что легкость тоже сказывается на нашем лице.

Какие новые проекты у вас сейчас в планах? Какую роль в фильме мечтаете сыграть?

Все время мне задают этот вопрос, и я каждый раз не знаю, как на него ответить. Честно? Не мечтаю. Мечтаю о том, чтобы открывать что-то новое в себе и в тоже время нести людям что-то важное, не просто быть и зарабатывать деньги. Все-таки актерская профессия — это понимание человеческих вопросов, духовной части жизни и очень важно на это обращать внимание. Сейчас очень много проектов, которые лично я запускаю и уже запустила что-то в процесс: это и сериал, который сейчас разрабатывается, и короткий метр, который бы я хотела снять. Это такие пробы и желание выйти в «новую воду». Я постепенно это делаю, надеюсь, смогу с азартом и чувством собственного сделанного дела вам больше рассказать.