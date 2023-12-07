Звезда «Уэнсдэй» сыграет главную роль в фильме Minecraft

Журналисты издания Deadline сообщили , что звезда сериала «Уэнсдэй» Эмма Майерс сыграет главную роль в фильме Minecraft . В каст экранизации также войдут Джейсон Момоа , Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Съёмки ленты должны стартовать до конца декабря в Новой Зеландии.

В каком виде выйдет лента, неизвестно. Это может быть как анимационная лента в духе «Марио», так и картина с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.