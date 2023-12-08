Умерла первая темнокожая актриса, сыгравшая главную роль в "мыле"

Скончалась Эллен Холли. Холли вошла в историю, став первой чернокожей актрисой, сыгравшей одну из ведущих ролей в "мыльной опере".

© Российская Газета

Речь про проект АВС "Одна жизнь, чтобы жить". Ее "новаторский" персонаж Карла появляется там в 1968-1980 и 1983-1985 годах.

Как напоминает Deadline, создатель сериала лично пригласила Холли на проект после того, как прочитала в NYT ее статью "Насколько черным тебе нужно быть?" - в ней автор сетовала на профессиональные сложности, связанные с расизмом.

Эллен Холли, актриса театра, кино, ТВ и Бродвея, режиссер, умерла 6 декабря на 93-м году жизни в госпитале "Голгофа" вБронксе, Нью-Йорк. Пожилая женщина отошла во сне. Причина смерти не уточнена.

Холли родилась в 1931 года на Манхэттене в семье инженера-химика и домохозяйки-писательницы. Закончив колледж, начала сценическую карьеру в театрах Нью-Йорка и Бостона, дебютировав в 1956-м.