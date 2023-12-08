Владимир Бортко рассказал о комплексе актера Льва Борисова

Режиссер Владимир Бортко признался, что на актера Льва Борисова влияла популярность его брата Олега. Слова постановщика передает NEWS.RU.

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"Лев Борисов был замечательным актером, но у него был комплекс: очевидно, что он сравнивал себя с братом, знаменитейшим артистом, и это влияло на него. В нем чувствовался душевный надлом", - признался Бортко.

Постановщик отметил, что взял актера на роль криминального авторитета Антибиотика в сериале "Бандитский Петербург" сразу же после того, как увидел его фотографию. Бортко посчитал, что Борисова "нужно обязательно попробовать", так как он оказался похож на героя детективного телесериала.

8 декабря Льву Борисову могло бы исполниться 90 лет. За свою карьеру он снялся во многих фильмах - например, сыграл пьяного монтера в "12 стульях" Леонида Гайдая. Он также встретился на съемочной площадке со своим братом Олегом в ленте "Садовник" Виктора Бутурлина.

Среди других работ Борисова: "Похождение графа Невзорова", "Бродячий автобус", "Судьба человека" и др.