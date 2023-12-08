Что известно о Славе Копейкине (Турбо): биография, фильмы, личная жизнь

Вся Россия в последние несколько недель обсуждает новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминал, тяжелые 90-е, бандитская Казань и до боли знакомые многим россиянам социальные проблемы. Многие выделяют как одно из лучших качеств сериала – талантливую команду актеров, создавшую невероятно фактурных героев.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

«Рамблер» расскажет об одном из самых ярких персонажей сериала, Валере Турбо, которого сыграл молодой российский актер Слава Копейкин.

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Персонаж «Валера Турбо»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» написан по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Сюжет разворачивается вокруг истории банды «Тяп-ляп», орудовавшей в Казани в конце 1980-х. Причем среди участников банды оказались совсем юные ребята, подростки и ученики старших классов школы, но это не помешало им во всю участвовать в криминальной жизни тогда еще бандитского города.

Сначала кажется, что они просто «делят асфальт», устраивая стычки между районами, но позже ситуация выходит за рамки простых драк и ребята начинают друг друга истреблять. В круговороте страшных, никем неконтролируемых событий, оказываются совсем молодые парни, среди которых был и Валера Турбо.

Турбо — такой же трудный подросток, как и все герои сериала, правда внешне он отличается – на его голове красуются кудри. Турбо получил прозвище, за то, что быстро и ловко бегает от полиции и дерется. Он один из лидеров банды и поэтому точно знает, как удержать в узде ребят низших по рангу, и не боится конфликтов с другими группировками. Это непростой персонаж, беспощадный и жестокий, но в то же время верный друзьям и влюбленный в свою девушку и живущий по своему «слову пацана».

Слава Копейкин сыграл роль Турбо с большой отдачей и вживанием. Он изучал особенности казанского говора, манеры и образ жизни местных жителей, а также историю и культуру Татарстана. Актер признался, что для него было сложно войти в образ Турбо, потому что он совсем не похож на него по характеру и взглядам. Однако он сумел найти точки соприкосновения с персонажем и показать его не только как бандита, но и как человека с чувствами и проблемами.

Роль Турбо принесла Славе Копейкину широкую известность и признание. Слава получил несколько наград и номинаций за свою работу, среди которых премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана.

Актер Слава Копейкин

Кадр из сериала "Слово пацана"

Роль Турбо сыграл 25-летний актер Слава Копейкин, и зрители посчитали, что сделал он это талантливо и с огромной отдачей. На самом деле Слава, чтобы влиться в роль и проникнуться духом того времени и места, изучал казанский говор, образ жизни местных и манеру, культуру самого Татарстана. Сам он позже признавался, что войти в образ Турбо ему было не легко из-за большой разницы во взглядах и характере, но ему удалось показать Валеру не только как хитрого бандита, но и как человека с глубокими чувствами и большими проблемами.

Детство, юность и старт в карьере

Славе родился в 1998 году и всё детство провел в сельской местности. Деревню актер любит и сейчас, считая ее максимально осмысленным местом. Именно там он научился от отца мужским навыкам и даже полюбил готовить. Кроме этого, Слава увлекался музыкой, играл на гитаре и аккордеоне, а позже на саксофоне.

Правда со школой у Славы было не все так замечательно, и в шестом классе он даже остался на второй год. Зато, окончив школу, спустя три года попыток, Копейкин поступил в ГИТИС, где учился актерскому мастерству под руководством Олега Меньшикова. Из ВУЗа он выпустился в 2022-м году, но уже в 2019-м дебютировал в сериале «Трудные подростки», а позже зрители смогли увидеть его в проектах «Васнецова» и «Стрим».