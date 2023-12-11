Андрей Пынзару рассказал о сериале «Девушки с Макаровым»

11 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера четвертого сезона комедии «Девушки с Макаровым». В продолжении сериала сотрудники ОВД Бутово продолжат защищать свой район, параллельно разбираясь в личной жизни и ввязываясь в приключения.

© РИА "ФедералПресс"

Роль старшего лейтенанта полиции, дежурного Анатолия Костылева сыграл Андрей Пынзару.

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В интервью «ФедералПресс» актер рассказал о сходстве с его героем, мечте стать фотомоделью и новой для себя роли.

Что нового ждет зрителей в четвертом сезоне?

— Каждый сезон мы стараемся делать лучше предыдущего, и этот не исключение. Зрителей ждут закрученный сюжет и море прекрасного юмора. Жизнь моего героя будет наполнена разнообразными событиями. В этот раз у меня было совсем немного временя на подготовку к роли, всего два месяца. Но я постарался привнести в моего героя что-то новое, интересное, развить и раскрыть его еще больше. Интересно, заметят ли зрители, в чем суть истории моего героя?

Есть ли сходство между вами и вашим героем в сериале?

— Внешне мы очень похожи, только у меня нет усов, а так: один рост, цвет глаз, оба лысые. У нас одинаковая комплекция, хотя, на мой взгляд, у него даже лучше. В остальном мы абсолютно разные. Он полицейский, а я актер. Между нами большая разница. Каждый занимается своим делом (улыбается. – Прим. ред.). Мне он крайне импонирует, и признаюсь, мне нравится играть полицейского дежурного.

Изначально предполагалось, что Анатолий нечасто будет появляться в кадре. Это должен был быть фоновый персонаж, но мы настолько хорошо продумали весь его образ, что кажется, он стал одним из главных героев.

Как вы пришли к актерству: с самого детства мечтали сниматься, или это пришло в осознанном возрасте?

— Вообще, я всегда мечтал быть фотомоделью, но что-то пошло не так. Не знаю, где я свернул не туда. Зато сейчас рад, что так получилось. Помню, как пробовался на роль в сериал «ОБЖ». Меня взяли в состав массовки, не хватало мужчин. Нужно было сидеть в классе, парты таскать. Потихоньку-помаленьку я из мужчины в массовке стал исполнителем главной роли. С тех пор меня зацепила эта профессия, и впоследствии я поступил в театральный институт. Из Молдавии до Москвы – это был непростой путь, но все-таки я его прошел. Знаю, что впереди много работы, есть куда двигаться и развиваться. Переход на новый уровень – вот моя цель в наступающем году!

Есть ли роль, которую вы бы очень хотели сыграть?

— В этом году я снимался в пилоте, играл батюшку – мне очень понравилось. Это что-то новое: немного приглушить себя, убавить яркости, пыла. Нужно было сделать героя спокойным, тихим и вдумчивым. За его плечами была яркая, наполненная жизнь, а затем уход в монастырь. Надеюсь, проект будет развиваться, ведь роль действительно интересная, и как актер я вижу в ней большое поле для деятельности. Если все сложится – это будет легкая и приятная комедия!