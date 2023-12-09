Стала известна судьба звезды «Бедной Насти»

Известная по роли крепостной Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя» актриса Елена Корикова завершила карьеру в кино, пишет издание 72.RU. По его информации, артистка прекратила съемки во время пандемии коронавируса и почти два года не появлялась в соцсетях.

© Кадр из сериала "Бедная Настя"

Как сообщает 72.RU, теперь уроженка Тюменской области работает дизайнером интерьеров. Последний раз ее можно было увидеть на экране в сериалах «Круговорот» и «Шелест», вышедших в 2016 году.

По данным издания, в 2019 году актриса заявила, что в завершении ее карьеры виноват мужчина, которого она бросила, но имени не назвала. Вскоре поползли слухи о ее скором замужестве. А потом поклонники разглядели обручальное кольцо на ее руке. Однако имя будущего супруга Корикова хранила в тайне, и по сей день неизвестно, кто является ее законным супругом.