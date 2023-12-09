Звезда "Трудных подростков" получил приз бразильского кинофестиваля

Актер из Башкирии Владимир Гарцунов признан «Лучшим драматическим актером» по версии бразильского фестиваля сериалов Rio Webfest. Об этом сообщает Ufa1.ru.

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Фестиваль проходит в Рио-де-Жанейро ежегодно, жюри судит сериалы, вышедшие в течение последних 12 месяцев. В 2023 году в конкурс попал сериал «Трудные подростки — 4», вышедший на российской стриминговой платформе Wink.

30-летний Гарцунов сыграл роль второго плана — юношу по имени Платон, авторитета среди уличных пацанов, которые родились в неблагополучных семьях.

Владимир Гарцунов снимается в «Трудных подростках» с 2019 года.

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