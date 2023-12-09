Звезда "Трудных подростков" получил приз бразильского кинофестиваля

Актер из Башкирии Владимир Гарцунов признан «Лучшим драматическим актером» по версии бразильского фестиваля сериалов Rio Webfest. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Звезда "Трудных подростков" получил приз бразильского кинофестиваля
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Фестиваль проходит в Рио-де-Жанейро ежегодно, жюри судит сериалы, вышедшие в течение последних 12 месяцев. В 2023 году в конкурс попал сериал «Трудные подростки — 4», вышедший на российской стриминговой платформе Wink.

30-летний Гарцунов сыграл роль второго плана — юношу по имени Платон, авторитета среди уличных пацанов, которые родились в неблагополучных семьях.

Владимир Гарцунов снимается в «Трудных подростках» с 2019 года.

Накануне участник пятого сезона шоу «Фабрика звезд» Руслан Масюков признался в беседе с Яной Чуриковой, что не получил автомобиль в качестве приза за второе место на программе.

«Стал звонить [Максиму] Фадееву, то [Юрию] Аксюте. «Когда я получу машину? Будет ли у меня машина?» Потом мне надоело просто», — вспомнил певец.

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