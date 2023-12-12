Актриса Маслова призвала бойкотировать фильм "Иван Васильевич меняет все"

«Я считаю, что хуже нет ничего. Это не надо смотреть, не надо себя пачкать. Это как смотреть в искаженное зеркало, в котором видишь не себя, а дьявола. У людей, которые делают ремейки, свои мозги давно высохли. В мире есть столько потрясающих сюжетов! Я думаю, что в итоге им [авторам] за это воздастся», — сказала Маслова.