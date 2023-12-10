Умер актер из «Тайны Карпатского замка» и «Арабеллы» Ладислав Жупанич

Ушел из жизни чехословацкий актер театра и кино, артист дубляжа, сценарист и радиоведущий Ладислав Жупанич. Ему было 80 лет.

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Играть в кино Жупанич стал в 1963 году. Его работы были популярны в Советском Союзе. Актер снялся в сериалах «Арабелла» и «Арабелла возвращается», в советско-чехословацкой военной ленте «Пилоты» совместного производства студий «Мосфильм» и «Баррандов», также артист сыграл Кляузова в «Шведской спичке».

Умер Ладислав Жупанович в одном из госпиталей в Праге, сообщила пресс-служба национальной Актерской ассоциации. Причина смерти звезды неизвестна.