Актер Коник: «Роль в «Букиных» для меня – отправная точка»

Андрей Коник реализовал мечту многих актеров из небольших городов. Уроженец Ачинска смог попасть на телеэкраны в качестве героя популярного сериала «Букины». Своим опытом работы со знаменитыми артистами и советами о том, как реализовать свою мечту, он поделился в интервью «ФедералПресс».

© ФедералПресс

Будет еще интереснее

Видео дня

Андрей, расскажите немного о съемках в сериале «Букины». Были ли какие-то сложности во время съемок, курьезные случаи?

— Несмотря на то, что съемки проходили ранним утром и было довольно-таки прохладно, никаких сложностей не возникло. На съемочной площадке царила очень теплая, дружеская и творческая атмосфера. Единственное, был курьез технического характера: мой персонаж управлял транспортным средством, «буханкой», и машина в силу своего возраста не всегда слушалась. Могла прямо в кадре то заглохнуть, то просто не остановиться в нужном оператору месте. Однако в целом, думаю, я справился и получилось неплохо. Да и дублей на это мы потратили совсем не много.

Вы верите в успех продолжения нашумевшего сериала?

— Да, я верю. «Счастливы вместе» – очень популярный сериал, который уже установил свою высокую планку, но считаю, что «Букины» как продолжение будут еще интереснее, ярче, смешнее, да и просто круче. Может быть, в будущем еще и второй, и третий сезоны снимут.

Бывают случаи, когда, снявшись в определенной картине, актер начинает ассоциироваться только с одной ролью. Не боитесь, что в будущем вас будут ассоциировать только с сериалом «Букины»?

— Наоборот, я уверен, что данная роль и в целом участие в этом проекте станут для меня как для актера отправной точкой для больших и разноплановых ролей.

Сам себе инструмент

Вы родились в Ачинске и вырвались на большой экран. Дайте совет актерам из небольших городов, которые мечтают играть в большом кино и сериалах.

— На самом деле, мой путь к большому экрану продолжается. Я, так сказать, в процессе. Могу дать такой совет – мечтайте, верьте в свою мечту и, конечно, все это подкрепляйте действиями. Пробуйте, не останавливайтесь, никогда не отчаивайтесь. И не забывайте, что инструмент актера – это он сам. Пусть ваш инструмент всегда будет готов, всегда будет наточен, натренирован, чтобы в любой момент «пуститься в бой». Занимайтесь, развивайтесь, двигайтесь вперед – и все у вас получится.

Ваши коллеги по сериалу – актеры Виктор Логинов, Екатерина Стулова, Максим Лагашкин. Как вам работалось вместе на площадке, удалось настроиться на одну волну, подружиться? Их экранный образ совпадает с реальной жизнью?

— Работать с каждым из актеров было интересно. Я очень рад, что мне довелось взаимодействовать на одной площадке с такими талантливыми и опытными людьми, увидеть, какие они не только в кадре, но и в жизни. Скажу одно – сразу видно, что каждый из них – настоящий профессионал, мастер своего дела. Что касается экранного образа, считаю, что он совпадает с реальностью: в нашей стране есть огромное количество веселых, энергичных и классных семей, которые любят друг друга и счастливы вместе. Случается, что они также попадают в какие-то курьезные ситуации и потом вместе их преодолевают, решают проблемы сообща, где-то даже с юмором. Думаю, многие, кто посмотрит «Букиных», узнают в героях картины себя в какой-то степени.

По задумке сериала Букины живут в Екатеринбурге. Если бы вы не жили в Москве, хотели бы переехать в Екатеринбург?

— Интересный вопрос. Если бы в Екатеринбург меня позвала моя работа или, например, там бы жили мои родственники, друзья, хорошие знакомые, я бы переехал, почему бы и нет.

Бывали ли в столице Урала?

— Пока не бывал, но я слышал очень много хороших отзывов про этот город, смотрел передачи про Екатеринбург. Я уверен, что в будущем обязательно побываю здесь или как турист, или по работе. Все возможно.

Часто ли приезжаете в Ачинск? Как вы считаете, подошел бы город для съемок какого-нибудь фильма или сериала?