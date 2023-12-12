Шеннен Доэрти призналась, как плакала на съемках «Зачарованных» из-за Милано

В подкасте «Давайте внесем ясность с Комбс», 52-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, известная по сериалу «Зачарованные», вспомнила о сложных моментах во время съемок проекта, пишет Центральная Служба Новостей.

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Она рассказала о том, как Алисса Милано, исполнительница роли Фиби, спровоцировала конфликт между ней и Мари Комбс, которая играла Пайпер. Доэрти, сыгравшая Прю в 67 эпизодах «Зачарованных» до своего ухода после третьего сезона, припомнила, как Милано и ее мать пытались настроить Комбс против нее. Доэрти призналась, что она каждую ночь плакала во время съемок второго сезона из-за неразрешенной ситуации.