Актриса Дарья Сагалова назвала перезапуск "Счастливы вместе" рисковой авантюрой

Сагалова объяснила, что идея ей показалась крутой с продюсерской точки зрения, однако ее волновало, как зрители воспримут новые серии. Артистку беспокоило, готовы ли фанаты увидеть сильно изменившуюся команду проекта. Она назвала перезапуск сериала "очень рисковой авантюрой".

"Свету ведь запомнили как беззаботную девочку, которая просто порхает, а теперь я в моем возрасте, имея уже троих детей, стала немножко потяжелее… Хотя сейчас я могу сказать, что мы попытались оставить этот ее флер, сделать так, чтобы появились ее новые крылатые выражения. Но это, конечно, уже другой формат персонажа", - объяснила актриса.