Актриса Энистон  отказалась от секс-координатора на съемках "Утреннего шоу"

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, как отказалась от правил новой этики в Голливуде на съемках секс-сцены с Джоном Хэммом в третьем сезоне "Утреннего шоу". Ее цитирует Variety.

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По словам 54-летней Энистон, она отказалась от присутствия на площадке координатора интимных сцен, который должен следить за комфортом всех участников процесса. Актриса уточнила, что ей было достаточно присутствия режиссера - Мими Ледер.

"Я не чувствовала дискомфорта. И Джон был таким джентльменом. В каждом движении, перед каждым дублем спрашивал, в порядке ли я", - вспоминает она.

Энистон добавила, что сцена была хорошо поставлена, ей нравились музыка и свет, поэтому подготовки не требовалось.

Также актриса напомнила, что привыкла к старому способу съемки.

"Меня спросят, в порядке ли я, а я скажу - ай, это слишком неловко! Мы опытны. Мы можем разобраться сами. И у нас была Мими", - заключила она.