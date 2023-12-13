Главную роль в «Барби» могла сыграть другая актриса

Энн Хэтэуэй вспомнила о возможности сыграть Барби еще в 2017 году. Создание фильма о Барби стало настоящей сагой. Идея возникла у Mattel в 2009 году, но проект оставался на стадии замысла до 2016 года, когда права на экранизацию приобрела Sony Pictures. Тогда для главной роли рассматривалась Эми Шумер, однако она отказалась из-за разногласий по сценарию.

В 2017 году Энн Хэтэуэй получила предложение сыграть Барби и начались переговоры, но из-за ее графика и других обстоятельств сделка не состоялась. В 2018 году срок прав на фильм у Sony Pictures истек, и проект был заброшен.

Но судьба фильма нашла свое развитие, когда Warner Bros. Pictures взяли его под свое крыло, а режиссером стала Грета Гервиг.

В последнем выпуске подкаста Джоша Хоровица «Happy Sad Confused» Энн Хэтэуэй призналась, что счастлива, что фильм в итоге не был реализован по предыдущему сценарию, и похвалила итоговую версию фильма: «Марго безупречна. Точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, очень вдохновляет».