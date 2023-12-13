Клуни высказался о родителях своего героя в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена"

В начале декабря стало известно, что Марго Робби и Райан Гослинг сыграют родителей главных героев в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена». На эту новость отреагировал Джордж Клуни, который сыграл в ленте Дэнни Оушена.

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Клуни пошутил, что всегда считал Робби своей матерью. В целом он сказал, что в этой идее есть свой смысл.

Марго Робби — моя мать? Я всегда так думал. А Райан Гослинг — мой отец, и если подумать, в этом есть смысл. Действительно, так и есть.

Фильм будет называться «Оушены». В нём родители будут обучать своих детей воровать у богатых. Действие фильма развернётся в 1960-х, а именно во время ограбления яхты на Гран-при Монако 1962 года.