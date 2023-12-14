Опубликован список самых популярных актеров года

Звезда сериала The Last of Us («Одни из нас») Педро Паскаль назван лучшим актером года по версии IMDb. Рейтинг опубликован на сайте киноагрегатора.

© Лента.ру

На втором месте расположилась актриса Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в мини-сериале Disney+ «Асока». На третьем — актриса Ана де Армас, исполнившая роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка».