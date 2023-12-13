Леонардо Ди Каприо подписал контракт на съемки в новом фильме

Американский актер Леонардо Ди Каприо уже определился со своим следующим фильмом, сообщает Deadline.

Как отмечает издание, обладатель премии «Оскар» признался в разговоре с журналистом, что у него уже есть проект, с которым он связывает свое ближайшее будущее.

При этом актер не стал раскрывать подробности, чтобы не нарушить условия контракта. Наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Ди Каприо называют новый фильм Пола Томаса Андерсона. Также не исключено, что актер продолжит работу с Мартином Скорсезе.