Звезде «Счастливы вместе» — 38: каким был путь к славе Дарьи Сагаловой

Популярная актриса получила широкую известность благодаря сериалу "Счастливы вместе". Персонаж Светы Букиной стал одним из самых популярных и любимых в ситкоме. Дарья Сагалова прекрасно справилась с ролью и придала своей героине неповторимый образ, который вызывал на протяжении 7 лет у зрителей положительные эмоции и улыбки.

© Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Сегодня звезда "Счастливы вместе" исполняется 38. "Клео.ру" решили рассказать, каким был путь к славе Дарьи Сагаловой.

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ДЕТСТВО

Будущая актриса не имела связей в данной сфере. Ее родители были экономистами. Правда, с раннего детства она начала появлялась на сцене. Вот только не в роли актрисы, а как танцовщица. Однако на одном из танцевальных конкурсов ее заметил директор театра киноактера Олег Бутахин, который предложил Дарье Сагаловой сыграть в постановке "Золушка". Именно с этого начался творческий путь будущей звезды.

ПЕРВЫЕ РОЛИ

В 2005 году Дарья Сагалова начала активно ходить на кастинг и пробоваться на разные роли. Так, первой серьезной работой стала сериал Виктора Мережко "Одиночество любви", где девушке досталась роль Риммы. В сериале "Клуб" актриса сыграла роль Умки и показала зрителям не только свои актерские способности, но и танцевальные.

Клео.Ру

СЕРИАЛ "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"

Кастинг в сериал шел несколько дней. Однако Дарья Сагалова смогла прийти только на последний день отбора. В результате девушке досталась роль Светы Букиной. Семья Букиных живет в многоквартирном доме и каждый день сталкивается с смешными и необычными ситуациями. Сериал отображает повседневные проблемы и радости семейной жизни, отношения между родственниками, их взаимодействие, дружбу и любовь.

Роль Светы Букиной поразила зрителей. Именно она принесла славу и признание актрисе. На протяжении семи лет Дарья Сагалова радовала зрителей своей неповторимой актерской игрой.

ДАРЬЯ САГАЛОВА СЕЙЧАС

После роли в ситкоме "Счастливы вместе" Дарья Сагалова стала одной из известнейших и востребованных актрис. Ее стали часто приглашать в различные проекты. Она стала ведущей программы "Кулинарная звезда", снялась в сериале "Тайный город" с Павлом Прилучным, а в шоу "Интуиция" актриса продемонстрировала свой ум, ловкость и проницательность.