Звезда «Сумерек» рассказал о соперничестве с Робертом Паттинсоном

«Не скажу за него, но мои чувства, особенно в том возрасте, это ранило. Не могло не ранить, но было тяжеловато», — поделился актер.

Лотнер подчеркнул, что обоим актерам пришлось непросто, так как никогда нельзя было предугадать, кого «освистают» фанаты. При этом он сказал, что у него никогда не было близких отношений с Паттинсоном, потому что они «очень, очень разные люди».