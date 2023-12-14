Джованна Антонелли вернулась к роли Жади в сериале «Клон» через 20 лет

Актриса Джованна Антонелли (Giovanna Antonelli) полюбилась всему миру однажды в 2000-х, когда ее пригласили в никому тогда еще неизвестный проект «Клон».

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Сериал о восточной красавице и горячем бразильце, который никак не мог решиться на отношения с девушкой, стал вмиг культовым и завоевал сердца зрителей за первые несколько серий.

Прошло уже 20 лет, а фанаты до сих пор с замиранием вспоминают об одном из самых невероятных проектов Бразилии.

На днях Джованна намекнула на то, что и она скучает по образу роковой восточной красотки, которая когда-то влюбилась в Лукаса (Lucas). Она опубликовала в своем профиле фото в очаровательном черном платке, длинном платье и массивных золотых украшениях, что полностью соответствует вкусу ее героини Жади (Jade).

Popcake.tv

Она будто перевоплотилась в нее вновь или даже… вернулась к ее роли? А не намекает ли нам Антонелли на то, что съемки сериала 20-летней давности продолжатся? Не хочет ли она сказать, что публика скоро увидит, как развивалась история любви девушки-мусульманки и парня с европейским менталитетом?