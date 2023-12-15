Актриса Пересильд: родители были против участия в «Слове пацана»

Родители Анны Пересильд были против ее участия в съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом рассказала сама актриса.

«Они были против… Мама переживала, так как роль достаточно тяжелая, а сценарий трудный, но она понимала — это крутой опыт», — сказала Пересильд, ее слова приводит издание Starhit. Она добавила, что папа после завершения съемок называет проект тяжелым.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. Из-за популярности сериала начали бить тревогу в некоторых родительских сообществах, ведь картина якобы романтизирует бандитизм. Однако в Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины. URA.RU рассказывало о главных героях сериала и их биографии, а также о том, кто из участников настоящих казанских ОПГ 70-90-х стал прототипом героев сериала Пальто, Вовы Адидаса, Турбо.