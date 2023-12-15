«Я так рада»: Эмма Уотсон о завершении карьеры в кино

33-летняя британская артистка и фотомодель Эмма Уотсон, сыгравшая отличницу Гермиону в саге о Гарри Поттере, рассказала об отказе от актерской карьеры. Она снялась для обложки британского журнала Vogue и поведала о том, чем занимается сейчас.

Знаменитость заявила, что после отказа от работы в кино почувствовала себя намного свободнее. Уотсон не нравилось то, что ее персонажи становились «гораздо более реальными», чем она сама.

«Я так рада, что отказалась от актерской деятельности… У меня есть собственный голос, творческое пространство и свобода, которой у меня не было раньше: я стала более автономной», — поделилась звезда.