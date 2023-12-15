«Я так рада»: Эмма Уотсон о завершении карьеры в кино
33-летняя британская артистка и фотомодель Эмма Уотсон, сыгравшая отличницу Гермиону в саге о Гарри Поттере, рассказала об отказе от актерской карьеры. Она снялась для обложки британского журнала Vogue и поведала о том, чем занимается сейчас.
Знаменитость заявила, что после отказа от работы в кино почувствовала себя намного свободнее. Уотсон не нравилось то, что ее персонажи становились «гораздо более реальными», чем она сама.
«Я так рада, что отказалась от актерской деятельности… У меня есть собственный голос, творческое пространство и свобода, которой у меня не было раньше: я стала более автономной», — поделилась звезда.
Эмма добавила, что теперь очень довольна своей жизнью. Она пересмотрела свои взгляды на славу и смогла выделить время для многих важных вещей. Так, она изучает в Оксфорде писательское мастерство. Кроме того, актриса открыла компанию по производству алкогольных напитков совместно со своим братом. В кино Эмма Уотсон не снималась уже четыре года — и пока не планирует.