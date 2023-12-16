Актер сериала "Слово пацана" нашел оправдание поступкам своего персонажа

Вячеслав Копейкин поделился своим мнением о герое, которого сыграл в нашумевшем сериале "Слово пацана".

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Одна из самых популярных тем для обсуждения последнего месяца – сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Картина снята по одноименной книге Роберта Гараева. В ней рассказывается о бандах Казани, которые орудовали в 80-90-х годах.

Одну из значимых ролей в сериале "Слово пацана" сыграл актер Вячеслав Копейкин. Его персонаж Турбо вызвал негодование многих зрителей из-за событий в 6 серии. Поклонники сериала считают, что персонаж Славы поступил неправильно по отношению к Марату и его возлюбленной Айгуль, защищая репутацию своих соратников.

"Мой персонаж не менялся в середине сезона. Он как жил по этим понятиям, так и живет", – поделился Вячеслав в интервью о сериале "Слово пацана".

Артист нашел оправдание поступкам своего персонажа. По словам актера, Турбо существовал в жестоких условиях и действовал так, как требовали правила его жизни, которыми он дорожил.

При этом Копейкин не боится, что на его имидже скажется негодование зрителей из-за поступков Турбо в сериале "Слово пацана". Он отделяет себя от героя кино и не принимает мнения хейтеров на свой счет.