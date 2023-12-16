Поплавская рассказала, как попала на главную роль в фильме «Красная шапочка»

— Леонид Алексеевич Нечаев искал свою Красную шапочку на протяжении двух лет. Брать он меня не хотел, потому что увидел самые страшные фотографии на «Мосфильме». Все остальные разобрали. А мама-то не знала, что он меня не хочет брать. И меня в чудовищный мороз, я думаю, в такой мороз, как у вас сегодня, мама привезла закутанную с ног до головы. Нечаев говорил: «Не надо вести эту Поплавскую. Не надо». Но когда Леонид Алексеевич меня увидел, он расцвел, заулыбался, — поделилась актриса.