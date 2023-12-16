Актриса Поплавская рассказала, как попала на главную роль в фильме «Красная шапочка»
В Ноябрьск приехал звездный гость - Яна Поплавская. Встреча с актрисой, театральным педагогом, общественным деятелем прошла в камерной обстановке.
Корреспондент издания «Ямал 1» посетил мероприятие и узнал, какие вопросы жители Ноябрьска задали знаменитости.
— Я очень вам рада! Потому что время у нас прекрасное - предновогоднее. Значит надо встречаться и радовать друг друга, — поприветствовала жителей Ноябрьска Яна Поплавская.
Ноябрьцев интересовало, что скрывается за сухими фактами биографии и как становилась карьера Яны Поплавской. Северяне также спрашивали, какие книги любит актриса.
— «Красная шапочка» - фильм моего детства. Начнем с этого. Я достаточно часто читаю ее публикации. Очень интересный, неординарный человек со своей точкой зрения. И упустить возможность увидеть её вживую, посмотреть на нее, конечно, я не могла. Поэтому я здесь, — поделилась жительница Ноябрьска Ирина Тихонова.
На встрече с ноябрьцами Яна Поплавская рассказала, как попала на главную роль в фильме «Красная шапочка».
— Леонид Алексеевич Нечаев искал свою Красную шапочку на протяжении двух лет. Брать он меня не хотел, потому что увидел самые страшные фотографии на «Мосфильме». Все остальные разобрали. А мама-то не знала, что он меня не хочет брать. И меня в чудовищный мороз, я думаю, в такой мороз, как у вас сегодня, мама привезла закутанную с ног до головы. Нечаев говорил: «Не надо вести эту Поплавскую. Не надо». Но когда Леонид Алексеевич меня увидел, он расцвел, заулыбался, — поделилась актриса.
Живой диалог с Яной Поплавской прошел благодаря проекту «Ямальские встречи», который дает жителям округа возможность ближе познакомиться с деятелями культуры, искусства, науки, спорта и литературы. Также в этот день в Ноябрьске проходила встреча с российский виолончелистом, радио- и телеведущим Артемом Варгафтиком.
Ранее «Ноябрьск 24» писал, что жителей города не испугала морозная погода и они пришли на торжественное открытие ледового городка в «НУМе». Детей и их родителей на входе встретили аниматоры в костюмах скоморохов. Юным северянам подарили конфеты. На центральной аллее для малышей организовали праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.