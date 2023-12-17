Актер Никита Кологривый назвал свою роль в "Слове пацана" сложной и неприятной

Актер Никита Кологривый признался, что ему было некомфортно вживаться в роль Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Его слова передает NGS.RU.

© Газета.Ru

"Роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми, как Кощей. Сложности были в плане погружения, но не в плане исполнения", - признался артист.

Кологривый добавил, что хотел сделать из своего героя человека - нарядить в чувства, которые близки самому актеру.

"Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой интересно", - отметил он.

Актер считает, что его персонажа можно похвалить за инакомыслие, внесистемность, хитрость и житейскую мудрость. При этом Кологривый осуждает героя за трусость, хладнокровность и бесчеловечность. Накануне сообщалось, что выход финальной серии "Слова пацана" планируется чуть позже изначальной премьеры, которая должна была состоятся 21 декабря.