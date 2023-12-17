Стало известно, кто мог заменить Марго Робби в «Барби»

Кажется, мы сказали, что это были конфликты в расписании, но на самом деле это были просто творческие разногласия. Но за фильмом стоит новая команда, и, похоже, он очень феминистский и крутой, так что я обязательно посмотрю этот фильм, — поделилась Шумер.