Актер из сериала "Слово пацана" бросил вуз в Новосибирске, чтобы уехать в Москву

Актер Никита Кологривый, который снялся в нашумевшем сериале "Слово пацана", родился в Новосибирске 16 октября 1994 года. Его отец был строителем, а мать занималась хозяйством. В детстве Никита был очень активен и непоседлив, из-за чего у него было много проблем. Он занимался разными видами спорта, включая бокс, самбо, дзюдо и плавание. Как пишет издание "Комсомольская правда - Новосибирск", в юности Никита Кологривый мечтал стать тренером по боксу. Однако позже он нашел другой способ впечатлять людей – актерским мастерством.

© Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Преподаватель новосибирского театрального вуза, руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал о Никите. Он отметил, что было очень важно найти человека, которому он мог бы доверять. В ином случае Никита встает в оппозицию. Преподавателю получилось найти общий язык с будущей звездой.

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Учитель признается, что звезда сериалов много сомневался по поводу своего призвания и советовался с Владимиром Зуевым. С парнем занимались и готовили к поездке в Москву. Однако также он отмечает, что Никита не боялся рисковать. Он решил покинуть Новосибирский институт, так как у него были стойкие убеждения, которых он придерживался.

После того, как сибиряк поступил в ГИТИС, на курс театрального режиссера Сергея Голомазова, ему удалось окончить институт с красным дипломом в 2018 году. Еще в процессе обучения он сыграл главную роль в театральной постановке «Тиль» на сцене театра на Малой Бронной. По окончании ГИТИСа, Никита начал работать в Московском губернском театре, где дебютировал в роли в спектакле «Остров сокровищ».

Карьера Кологривого началась в 2016 году с небольшой роли в сериале «Адвокат». Затем он снялся в сериалах «В клетке», «Балканский рубеж», «Игра на выживание» и двух частях «Бендера». В 2020 году он сыграл уже более 60 ролей и стал известен благодаря таким сериалам, как «Пищеблок», «Два холма», «Жизнь по вызову», «Оффлайн» и «Слово пацана». Кологривый признается, что после «Бендера» ему больше всего нравится играть злодеев, особенно если его персонаж, как Кащей, привлекает больше внимания, чем главный герой. Однако его любимым образом является Емеля из фильма «По щучьему веленью».