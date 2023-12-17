Умер Бернар Детуш, актер из фильмов серии "Такси" с Сами Насери

Ушел из жизни Бернар Детуш, французский актер кино и сериалов, памятный по линейке комедийных экшн-покатушек "Такси". Детуш снимался во франшизе с самого первого фильма, пропустив вторую часть.

Плюс на его счету комедия "Секс-инженеры", два десятка эпизодов сериала Люка Бессона "Без ограничений", "Фанни", "Холостой выстрел", "Жизнь прекрасна", пара дюжин других предприятий.

Актер скончался ровно через две недели после своего 63-летия, об этом сообщает Programme со ссылкой на агентство комика Séquence Sud.