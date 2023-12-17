Актер Гэри Олдман назвал фильмы, которые повлияли на его жизнь

Британский актер, режиссер, продюсер и музыкант Гэри Олдман рассказал, как съемки в фильмах о Гарри Поттере и Бэтмене помогли ему возродить актерскую карьеру и спасти личную жизнь.

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В декабре 2023 года Гэри Олдман принял участие в шоу американской актрисы Дрю Блайт Бэрримор, в рамках которого рассказал о ролях Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере и комиссара Гордона в трилогии «Темный рыцарь».

По словам актера, за свою карьеру он сыграл множество ролей, однако наибольшую привязанность испытывает к персонажам из кинокартин про Бэтмена и волшебников.

Гэри Олдман объяснил, что удобный график съемок данных фильмов позволил ему в начале 2000-х годов уделять достаточное количество времени семье и сохранять связь с актерским миром.

«В 42 года я проснулся разведенным и получил опеку над сыновьями, – сообщил британский актер. – Это было сложно, потому что в индустрии произошел сдвиг, и многие съемки велись в Венгрии, Будапеште, Праге и Австралии. Мне пришлось отказаться от многих ролей».