«Трудные подростки» прощаются, но остаются в сердцах — в Москве состоялась премьера финального сезона сериала

14 декабря 2023 года видеосервис Wink.ru совместно с VK Музыкой и киностудией Prospect Production провели светскую презентацию пятого — заключительного — сезона суперпопулярного молодежного сериала «Трудные подростки» (18+). Первая серия пятого сезона доступна в видеосервисе Wink.ru c 15 декабря, следующие серии будут выходить по четвергам. Производством сериала занималась компания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО « ИРИ» ) по заказу «НМГ Студии». Последний сезон проекта представили режиссер Николай Рыбников и актеры Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Владимир Гарцунов, Сергей Новосад, Тимофей Елецкий, Святослав Рогожан, Глеб Калюжный, Ингрид Олеринская, Екатерина Молоховская. Хедлайнером вечеринки стал Глеб Калюжный, который исполнил главный хит сериала «Девочка с рэп-концерта». Также в презентации «Трудных подростков» приняли участие музыканты Slame, TERRY и PLC. Разделить радость и грусть с создателями и актерами сериала пришли Ваня Дмитриенко, Ника и Энджел Жуковы, Вячеслав Копейкин, Ярослав Могильников, Ксения Суркова, Карина Нигай и многие другие. На мероприятии состоялся благотворительный аукцион образов героев сериала «Трудные подростки», средства от продажи которых были перечислены в фонды помощи подросткам «Твоя территория» и «Шалаш». Кстати, за пять сезонов создатели проекта исследовали проблемы буллинга, домашнего насилия, бодишейминга и борьбы с зависимостями. Они и интегрировали в сериал новые помогающие инструменты — номер горячей линии, чат-бот помощи подросткам, которым не с кем поговорить в сложной ситуации (@trudno_podrostkam_bot). Также был выпущен документальный сериал «Трудные подростки. Реальность», который показывает реальных молодых героев, справившихся со сложнейшими ситуациями в жизни. Всего уже более 45 тысяч ребят воспользовались чат-ботами. Трансляция мероприятия была организована на официальной странице сериала ВКонтакте, где также доступен плейлист сериала и все трейлеры, а скоро там появится первая серия нового сезона. В заключительном сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалёва (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и его воспитанники — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые серии. За четыре сезона истории «Трудных подростков» стали молодежным хитом и получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году проект был удостоен множества наград, в том числе за социальный вклад.