Актриса Юлия Пересильд оценила работу дочери в сериале «Слово пацана»

Актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны, которая сыграла Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

© Газета.Ru

"Это сложная, драматическая работа: все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, — Андрея Николаевича Першина", - сказала артистка.

По ее словам, она нормально отнеслась и к сцене в картине, где у ее дочери был первый поцелуй. Она отметила, что об этом на съемочной площадке договорились заранее.