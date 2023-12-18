Продолжение сериала "Счастливы вместе" стартовало на ТВ

Телеканал ТНТ 18 декабря выпускает на экран первый сезон сериала Гарика Петросяна и Андрея Никифорова "Букины" - продолжения сериала "Счастливы вместе". Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. "На экраны вернутся те самые Букины: горе-продавец обуви Гена, его очаровательная, но ленивая жена Даша, одаренная (но не умом) дочка Светка и озабоченный сын Ромка. Правда, они уже не те что прежде. Они стали лучше!" - обещают авторы. В жизни героев действительно многое поменялось, однако они по-прежнему счастливы вместе - теперь не в двухэтажной квартире, а в загородном доме. Здесь Букины противостоят новым соседям (Максим Лагашкин и Екатерина Стулова) и пытаются ужиться с внучкой. По словам исполнителя роли Гены Букина Виктора Логинова, он не верил, что у сериала выйдет продолжение. "Но этот момент настал! И это дико волнительно, потому что мы очень старались сделать так, чтобы сериал понравился зрителям. Надеюсь, вы оцените ту историю, которую мы для вас приготовили. И бородатого Гену Букина, конечно", - говорит актер. Первые две серии выходят в эфир 18 декабря в 20:00. Сериал завершится до конца 2023 года, а в 2024 году зрителей ждут второй сезон и полнометражный фильм о Букиных. Накануне российский актер Павел Савинков, исполнивший роль соседа семьи Букиных в ситкоме "Счастливы вместе", рассказал "Газете.Ru", что картина была большой частью его жизни, поэтому он планирует смотреть продолжение сериала. Актер предположил, что его не пригласили на съемки "Букиных" из-за сценарной идеи.