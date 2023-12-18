Брэдли Купер ввел запрет на стулья во время съемок

Американский актер Брэдли Купер во время разговора с режиссером Спайком Ли заявил, что ввел запрет на использование стульев на съемочной площадке фильма «Маэстро». Его слова приводит Variety.

Брэдли Купер ввел запрет на стулья во время съемок
© Кадр из сериала "Области тьмы"

По мнению Купера, этот предмет мебели негативно влияет на рабочую атмосферу.

«Стульев нет. Я всегда ненавидел стулья на съемочной площадке. Ваша энергия падает, как только вы садитесь в кресло», — заявил актер.

В августе еврейские организации отреагировали на накладной нос Брэдли Купера в биографической драме «Маэстро».

«Мы не считаем, что этот образ задевает или принижает еврейское сообщество», — сказали в организации.

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