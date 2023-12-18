3 фаворита Стивена Спилберга: кто стал любимчиком именитого режиссера

18 декабря легенда Голливуда режиссер Стивен Спилберг отмечает день рождения. Он снял самые кассовые фильмы в истории кинематографа. К ним относятся такие киноленты, как "Челюсти" (1975), "Парк юрского периода" (1993), "Список Шиндлера" (1993), "Война миров" (2005) и многие другие уже ставшие классикой мирового кино блокбастеры.

Роковой красавец Том Круз принял участие в двух фильмах Спилберга: "Особое мнение" (2002) и "Война миров" (2005). В первом из них актер играет капитана полиции, который в далеком 2054 году работает в подразделении профилактики преступлений и по ходу деятельности сталкивается как с происшествиями прошлого, так и будущего. Во второй фантастическом блокбастере Том Круз играет крановщика Рэя Ферриера, простая жизнь которого становится в эпицентр событий, связанных с захватом планеты Земля инопланетянами.