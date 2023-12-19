Анна Седокова рассказала, как похудела на 4 килограмма во время съёмок «Последнего героя»

Анна Седокова стала одной из фавориток нового сезона шоу «Последний герой». Недавно артистка вернулась из Таиланда и уже успела поделиться с журналистами своими впечатлениями от участия в съёмках, она рассказала, как готовилась к выживанию в экстремальных условиях.

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По словам Анны, уже долгое время она ведёт здоровый образ жизни – занимается спортом и не пьёт алкоголь. Девушка отметила, что ходит на тренировки в зависимости от своего графика, но на «Последнем герое» спорт стал одной из главной составляющей её дня.

На острове я каждый день дважды тренировалась вне зависимости от времени. Я, кстати, до проекта не пила алкоголь очень долгое время. А вернувшись, сказала, что хочу выпить с одним человеком бокал вина. И сделала это. Сейчас я опять вхожу в этот ритм — без алкоголя и без смертельной физической нагрузки.

Анна рассказала, что за время проекта похудела на четыре килограмма. Девушка подметила, что, когда находишься в таких условиях, еда – последнее, о чём ты думаешь.

После первой недели на острове ты привыкаешь и понимаешь, что еда в принципе не самое главное и не самое ценное. Ты очень правильно расставляешь приоритеты, и они не касаются еды, — отметила Седокова.