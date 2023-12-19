Актриса Комбс: Шеннэн Доэрти уволили из «Зачарованных» из-за Алиссы Милано

Актриса Холли Мэри Комбс рассказала, что ее коллега по "Зачарованным" Алисса Милано буквально заставила продюсеров уволить еще одну исполнительницу главной роли Шеннэен Доэрти из сериала. Об этом она рассказала в подкасте Доэрти "Let's Be Clear", который цитирует издание Page Six. По словам Комбс, она в начале 2000-х попросила о встрече с продюсером шоу Джонатаном Левином, чтобы выяснить, почему Доэрти уволили. "Он сказал, что они не хотели, но их загнали в угол и заставили выбирать между двумя актрисами. Алисса сказала, либо она, либо Шеннэн, и пригрозила судом за нездоровую рабочую среду", - вспоминает она. По словам Комбс, Милано давно готовила заговор против нее и Доэрти, записывая каждый раз, когда ей было некомфортно на площадке. При этом сама Комбс не помнит, чтобы ругалась с Милано наедине или публично. "Есть люди, которые действительно отвратительно себя ведут, и им все сходит с рук. Я не думаю, что кто-то понимает, что такого у нас не было", - сказала она. Накануне Доэрти призналась, что задумалась о материнстве несмотря на прогрессирующее онкологическое заболевание. "Я бы хотела быть просто мамой. Всегда хотела, если бы удалось осуществить это с лучшим другом или партнером, то сколько бы мне ни осталось..." — сказала она.