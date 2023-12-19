Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескал назвал свои любимые фильмы

Ирландский актер Пол Мескал, наиболее известный по сериалу «Нормальные люди», драме «Солнце мое» и грядущему «Гладиатору 2», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые сильнее всего повлияли на его вкус в кино.